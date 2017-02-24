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Döşeme camii’de çalışmalar durdu

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Şanlıurfa’da yaklaşık 2 yıl önce temelinin kayması nedeni ile restorayona alınan tarihi döşeme camiide çalışmalar durdu.

Şanlıurfa tarihi Balıklıgöl platosunda bulunan tarihi Döşeme Camii yaklaşık 2 yıl önce basınç nedeni ile kayan temelinden dolayı restorasyona alındı. İbadete kapatılan camide bir türlü restorasyon çalışmaları bitmek bilmedi. ibadete kapatılan tarihi döşe caminde restorasyon çalışmaları durdurulurken, Avrupa’dan gelen mühendisler camide incelemeler yapıp raporlar aldı. İncelenen raporlar sonucunda caminin boşaltılan gölden dolayı uygulanan basınç nedeni ile caminin temelinde kayma meydana geldi. Yetkililerin herhangi ne yapacağı bilinmezken temeli sürekli kayan caminin ne zaman restorasyonun tamamlanacağı ise, bilinmiyor.

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