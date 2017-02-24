ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Tarım Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 2 milyar 118 milyon TL’lik ödemenin yapılacağını açıkladı.

Bakan Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,”Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek” dedi.

Ödemelerin bugün 18.00’den sonra üreticilerin hesabına yatırılacağını belirten Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Ödemelere, TC kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar TL’yi bulacak.Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL’lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22’lik kısmını ödemiş olacağız.”

EYYÜPOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise mazot, gübre ve toprak analizi desteği ödemlerinin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, desteklerden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Desteklemenin ödenmesi ile piyasaların bir nebze olsun rahatlayacağını vurgulayan Başkan Eyyüpoğlu, ‘çiftçinin piyasaya olan borçlarının ödenmesi gerektiği dönemde mazot gübre ve toprak analizi desteğinin ödenmesi hem piyasalara hem de çiftçilere rahat bir nefes aldırdı. Desteklerin her hasat zamanında ülke tarımına daha büyük kazanç olarak geri dönüşü de sağlanması konusunda da önemli katkı sunacaktır. Mazot gübre ve toprak analizi desteği destekleme ödemelerinin çiftçilerimize ulaşmasında emeği geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Sayın Faruk Çelik’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.