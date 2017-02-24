ab4ed93c-06f9-40d2-984d-22e2a960d85a-horz
TÜM HABERLER

Araç içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Şanlıurfa polisi,  bir aracın arka tamponu ve 4 kapı içerisine zulalanmış bir şekilde 7 kg 350 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Uygulama ekipleri tarafından yapılan uygulamada; Diyarbakır’dan Adana istikametine doğru gitmekte olan 21 BS 719 plakalı araç ile  21 BL 983 plakalı araç durduruldu. 21 BL 983 plakalı araçta yapılan aramada; arka tampon ve 4 kapı icerisine zulalanmış şekilde 7 kg 350 gram kubar esrar ele geçirilirken, diğer araçta ise 50 gram toz esrar ele geçirildi.  Araçta bulunan  7 kişi gözaltına alınırken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s