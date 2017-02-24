ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Şanlıurfa polisi, bir aracın arka tamponu ve 4 kapı içerisine zulalanmış bir şekilde 7 kg 350 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Uygulama ekipleri tarafından yapılan uygulamada; Diyarbakır’dan Adana istikametine doğru gitmekte olan 21 BS 719 plakalı araç ile 21 BL 983 plakalı araç durduruldu. 21 BL 983 plakalı araçta yapılan aramada; arka tampon ve 4 kapı icerisine zulalanmış şekilde 7 kg 350 gram kubar esrar ele geçirilirken, diğer araçta ise 50 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 7 kişi gözaltına alınırken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.