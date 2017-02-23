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’ Takip edilmeye değer bir iz bırak ‘’(VİDEOLU)

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfa Eğitimine büyük katkı sağlayan, tecrübeli kadrosuyla ilk yılında hem ortaokul hemde Anadolu Lisesinde akademik programıyla adından her alanda söz ettiren Yeni İzler Okulları sadece Şanlıurfa’da değil bölgede de ses getirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Eğitimine büyük katkı sağlayan, tecrübeli kadrosuyla ilk yılında hem ortaokul hemde Anadolu Lisesinde akademik programıyla adından her alanda söz ettiren Yeni İzler Okulları sadece Şanlıurfa’da değil bölgede de ses getirmeye devam ediyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bursluluk sınavı ile daha önce görülmemiş bir rekor katılıma imza atan Yeni İzler Okulları yeni reklam filmi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Profesyonel bir ekip tarafından Greenbox teknolojisiyle hazırlanan reklam filmi içeriğiyle’de büyük beğeni topladı.

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