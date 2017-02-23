ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu söyledi.

Haliliye İlçe binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Dilek Öcalan, HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü ile bir grup partili katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü,HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu söyledi.

Olayın oldu bittiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Sürücü, “Anayasa’nın bir kez daha ayaklar altına alınarak Eş Genel Başkanımızın milletvekilliğinin düşürülmesi, Hükümet tarafından alınan siyasi bir kararın, hukuki kılıfını oluşturmaya yöneliktir.Erdoğan-AKP iktidarı siyasetten yaşadığı tıkanıklığı, toplumsal ve iktisadi krizi, hukuku çiğneyerek ve partimiz HDP’ye saldırarak aşmaya çalışmaktadır. BU kriz ortamında referandumda beklediği sonucu elde edemeyeceği kesinleşen Erdoğan-AKP iktidarı, geçmişte kullandığı kirli yöntemlere bir kez daha başvurmaktadır. Her türlü hukuk ihlalini meşru gören bu zihniyet, referandum sonrası hukuksuzluk düzeninin hazırlıklarını yapmaya devam etmektir.Milletvekillerimizin dokumalıklarının kaldırılması, Anayasa ihlali ile milletvekillerimizin tutsak edilmesinin akabinde hükümet bir adım daha ileri giderek,Eş Genel Başkanımızın milletvekilliğini düşürerek, halkın iradesini yok saymaktadır. Bu durum asla kabul edilebilir değildir, kanunsuzdur. Derhai Meclis Başkanlığını bu hukuksuzluktan dönmeye ve hatalarını düzeltmeye çağırıyoruz” dedi.

Kuruköy’de neler oluyor?

Eşbaşkan Ayşe Sürücü, “Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi referandumda bizleri, halkımızı yıldırmaya yönelik bir hamledir. Bu saldırılara bugüne kadar asla diz çökmedik, boyun eğmedik. Bizleri baskıyla, gözaltı ve tutuklamalarla sindirmeye çalışanlara inat en güçlü şekilde ‘ HAYIR’ demeye devam edeceğiz, ve yine AKP Hükümeti iktidarı için ülkeyi bir Kaosa sürüklemekte bunun son örneği ise, Nusaybin’e bağlı xereba Bava’dan (kuruköy) 12 gündür haber alınamıyor. İlan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında elektrik ve telefon şebekelerinin kesilmesi nedeniyle orada yaşayan insanlardan haber alınamamaktadır. Sosyal medyaya askerlerin çektiği görüntüler adı altında yansıyan fotoğraf ve videolar ile dile getirilen iddialar son derece vahimdir. Abluka altında bulunan köyde yaşayanların telefonlarının toplanıp, hepsinin bir evde tutulduğu, köylülere toplu şekilde baskı ve işkence yapıldığı ve bazılarının işkenceyle infaz edildiğine dair iddialar bulunmaktadır. Xeraba bave’de neler oluyor ?Buradan tüm devlet yetkililerine çağrımız biran önce xeraba Bave üzerindeki abluka kalkmalı ve orada yaşananlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ise, Figen Yüksekdağ’ın partide HDP Eşgenelbaşkanı olarak kalacağını söyledi.Öcalan, “Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesi hiç kimsenin haddi değildir.Biz bu kararı tanııyoruz.Bu kararlar sadece halk verir.Bu karar kadın mücadelesine vurulan bir darbedir” dedi.