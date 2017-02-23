ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde caddenin dar olması ve araçların sağlı,sollu park etmesi trafiği kilitliyor. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluğun önüne geçilemiyor.

Şanlıurfa’nın Süleymaniye Mahallesi’nde, gün trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluğun önüne geçilemiyor. Vatandaşlar araçları ise 2 dakikada gidecekleri yere trafik yüzünden 15 dakikada anca yetişirken,Yolda ilerlemekte sıkıntı çeken araçların çaldıkları korna sesleri ise gürültü kirliliğine yol açıyor.

Mahallede, birçok vatandaşın özellikle trafik sorunundan doğan sıkıntılardan dolayı taşınmak zorunda kaldığı ve birçoğunun da taşınmak üzere olduğu belirtildi.

Çözüm bekliyoruz

Yıllardır trafik çilesi çektiğini belirten mahalleli, artık bıktıklarını ifade ediyor.Ruha Ajans’a konuşan vatandaşlardan Ali Güneş, “Caddede sürücülerin araçları park etmesi trafiği felç ediyor.Acil bir durumda ambulans ve itfaiye olay yerine yetişemiyor.Bu trafik sorunundan dolayı bunalmış durumdayız.Belediye’nin bu trafik sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.