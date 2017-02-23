ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Hafta sonu oynanacak olan Bandırma maçı öncesi Şanlıurfasporlu futbolcular ve teknik heyet Oduncu restaurant’da moral depoladı.
Şanlıurfaspor kulüp Başkanı İsmail Bağıban, 2. Başkan Emin Yetim, Asbaşkan Ahmet Ekinci, Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük, transfer komitesinde sorumlu yönetici İbrahim Demirkan, yönetim kurulu üyesi İbrahim Kubat, Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı yemekte Şanlıurfaspor kafilesine kuzu çevirme ikram edildi.Şanlıurfaspor yönetim kurulu, Şanlıurfaspor’a moral yemeği veren restaurat sahibi ve çalışanlarına teşekkür ettiler.