ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- 1.Ligde Cumartesi günü deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor 4 eksikle İstanbul’a gitti.

TFF 1. Ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarının Şanlıurfa etabını tamamladı.Bugün Bandırma’ya hareket edecek olan sarı yeşilli ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.Sakatlığı devam eden Batuhan Karadeniz ve bilek tendomunda sakatlığı bulunan Hüseyin Kala antrenmana katılmadı.

Sakatlığı bulunan Hüseyin Kala ve Batuhan Karadeniz, ve cezalı Cemil Adıcan ve Kaleci Sinan Ören Bandırma’ya götürülmeyecek.Sarı Yeşilli ekip son çalışmasını Bandırma’da yapacak