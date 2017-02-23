ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da etkili olan kuraklık nedeniyle saman fiyatları arttı. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üretilen saman fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış yaşandı. Bu durum üreticileri sevindirirken, besicileri zor durumda bıraktı.

Ülkenin tahıl ambarlarından biri olarak gösterilen Şanlıurfa’da buğday, arpa ve mercimek yoğun şekilde ekimi yapılıyor. Sonbahar ve kışın ilk ayında yeterli yağışın düşmemesi sonucu ortaya çıkan kuraklık riski ise bölge çiftçisini endişelendiriyor.Yağış bekleyen çiftçiler, yağışların olmaması dolayısıyla ürünlerden pek umutlu olmadıklarını belirtiyor.

Çiftçi zarar ediyor

Bölge’de yaşanan kuraklık saman fiyatlarını da vurdu. Kentte bu yıl özellikle sonbahar ve kış aylarında yeterince yağışın düşmemesi nedeniyle saman ve arpa fiyatları yüzde 100 artış yaşandı.Bölgenin en önemli hayvancılık merkezleri arasında yer Şanlıurfa’da bin kilo kırmızı saman 1000 TL, beyaz saman ise 400 TL’ye satılıyor.Saman fiyatlarında yaşanan bu artış üreticileri sevindirirken, besicileri zor durumda bıraktı.Besicilikle geçimini sağlayan havyan sahipleri, artan yem fiyatları nedeniyle zarar ettiklerini belirtiyor.