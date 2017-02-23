ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa Novada Park AVM, yol işgalinden geri adım atmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yol işgalini hallettiklerini ifade etmesine rağmen yapılan işgalden dolayı geri bir adım atılmıyor.

Yerel seçimlerde yeşil alan olarak vaat eden projeden sadece beton yığını kaldı.11 Nisan Meydanı’ndaki projedeki değişiklere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi mi, Belediye Meclisi mi, önceki başkan Celalettin Güvenç mi izin verdi bilinmezliğini koruyor.

Meydanda AVM inşa eden Turkmall’ın kendi alanının dışına çıkmaya başladığı iddia ediliyor. 30 Mart yerel seçimler öncesi birçok STK, vatandaşlar ve odalar, görüşlerini açıklamıştı. Belediye seçimlerinde 11 Nisan, yeşil alan olarak seçim vaadi verilmişti. Yerel seçimlerin ardından durum tam tersine değişti. Yeşil alanın içerisine büyük bir AVM diktiler. Beton yığını ile birlikte AVM’nin yol işgaline vatandaşlardan tepki yağarken, yerel yönetimlerin sessiz kalması da ranta ortak olduklarını bir göstergesi mi acaba?