ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – ‘Sınır Ötesi Yardım Kampanyası’ çerçevesinde Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye’ye 5 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa’da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 tır insani yardım, ihtiyaç sahibi Suriyelilere gönderildi.Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle “Halep İçin Elini Uzat” kampanyasında temin edilen un, su, kuru gıda, elbise, çocuk maması ve battaniyeler, gönüllü vatandaşlar tarafından 5 tıra yüklendi.5 tır, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.