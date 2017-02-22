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STK’lar Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  ‘Sınır Ötesi Yardım Kampanyası’ çerçevesinde Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye’ye 5 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa’da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 tır insani yardım, ihtiyaç sahibi Suriyelilere gönderildi.Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle “Halep İçin Elini Uzat” kampanyasında temin edilen un, su, kuru gıda, elbise, çocuk maması ve battaniyeler, gönüllü vatandaşlar tarafından 5 tıra yüklendi.5 tır, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.

 

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