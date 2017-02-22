ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da 59 tıp merkezinin çeşitli sebeplerle kapatılması devlet hastanelerinde yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar ise, tıp merkezlerinin kapanması yerine ceza verilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ülke genelinde özel hastaneleri ve tıp merkezlerini yakın takibe aldı. Ancak bunlardan en ağır darbeyi Şanlıurfa’daki tıp merkezleri aldı.Kentte 59 tıp merkezi çeşitli gerekçelerle sözleşmeleri fesh edildi. Tıp merkezlerinin peş peşe kapanması kentteki hastane açığının da katlanarak artmasına sebep oldu.

Olan yine vatandaşa oluyor

Şanlıurfa’nın nüfusu yaklaşık olarak 2 buçuk milyona yaklaştı. Artan bu nüfusa karşı sağlık kurumları hastaların imdadına yetişemiyor. Sağlık merkezlerin azlığı hastanelerdeki iş yoğunluğunun artmasına neden olurken,olan yine vatandaşa oluyor.Şanlıurfa’da son zamanlarda çoğu özel hastane ve tıp merkezinin kapanması, çevrelerinde bulunan eczaneleri de vurdu. Eczaneler satış yapamayacak duruma gelirken, bazıları iflas edip kapanma yoluna gitti.

Ağır para cezası verilmeli

Vatandaşlar ise, sözleşmelerin fesh edilmesinin çözüm olmadığını belirterek, ”Yolsuzluk yapan hastaneye sözleşme feshinden çok, ağır para cezası verilmeli” görüşünde birleşti.Ruha Ajans’a konuşan Mehmet Uygar, “Yolsuzluk yapan hastaneler elbette cezalandırılmalı! Sözleşme feshinden çok, ağır para cezası verilmeli, vatandaş mağdur edilmemeli. Bu Urfalılara zulümdür. Hastalarımız yollarda can verir oldular” dedi.Ahmet Yıldız isimli vatandaş ise, “Hastane ve tıp merkezlerini kapatmakla Urfalıları cezalandırıyorlar. Usulsüzlük yapan hastane başka türlü cezalandırılmalı. Bu şekilde yüzlerce Urfalı işsiz kalıyor” ifadelerini kullandı.