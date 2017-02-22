ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 polisten 8’i tutuklandı,3 polis ise serbest bırakıldı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 13 Şubatta 28 polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polislerden 11’i adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan polislerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.