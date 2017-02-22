ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor ve Teknik Direktör Kemal Kılıç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu‘na ( PFDK) sevk edildi.

Futbol Federasyonu‘ndan yapılan açıklamada, Kılıç‘ın hakaretten dolayı 41. maddeden dolayı kurula sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:’ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 18.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir’