ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa’da işten çıkartılan Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Ö., başına silah dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri, silahlı şahsı uzun süren çalışmanın ardından ikna etmeyi başardı.

Olay, saat 13.05 sıralarında Atatürk Bulvarındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi binası önünde meydana geldi.İşten çıkartıldığını iddia eden ve psikolojik sorunları olan Halil Ö., başına silah dayayarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden belediye görevlileri ve vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

UZUN SÜREN ÇABANIN ARDINDAN İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir süre Halil Ö,’yü ikna etmek için uğraştı ancak sonuç alamadı. Daha sonra çelik yeleklerini giyen ekipler, silahlı şahsa biraz daha yaklaşarak ikna çalışmalarına devam etti. Polis ekiplerine işten çıkarıldığı için intihar etmek istediği söyleyen şahıs, uzun süren çalışmaların ardından silahını bırakmaya ikna edildi.

VATANDAŞLAR MERAKLA İZLEDİ

İkna edilen Halil Ö., polis aracına alınarak karakola götürüldü. İkna çalışmaları sırasında çevrede biriken kalabalık da polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen meraklı gözlerle yaşananları seyretti. Kimi vatandaşlar ise bu anları telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

FACEBOOK’TA İŞTEN ÇIKARILDIĞINI YAZMIŞ

Bu arada Daha önce Belediye işçisi olduğu öğrenilen Halil.Ö isimli şahısın, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından ‘Gecemi gündüzüme katarak çalışıyordum.Allah razı olsun Cevre Koruma Kontrol Daire Baskanı Halıl Kırmızı bey fazla çalışmamı beğenmeyerek isime son vermeye vesile olmuştur. Şiddetle kınıyorum” şeklinde ifadeler yazdığı öğrenildi.