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Spor

Banahene hazırlık maçında hattrick yaptı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor antrenman maçında karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 8-0 yendi.Maçta Şanlıurfaspor’un yıldız oyuncusu Emanuel Banahene, 3 gol atarak hattrick yaptı.

Deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı yeşilli ekip sabah jenerasyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, akşam ise Şanlıurfa Süper Amatör takımlarından Büyükşehir Belediyespor ile antrenman maçında karşılaştı.GAP Vadisi Şanlıurfaspor tesislerinde oynanan maçta Şanlıurfaspor rakibini 8-0 mağlup etti.Şanlıurfaspor’un gollerini Banahene (3) Oktay Delibalta (2) Mertcan, Hasan Batuhan Artarslan ve Ndongala kaydetti.Sarı yeşilli ekip Bandırmaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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