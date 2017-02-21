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Zabıta ekmek teknesine el koydu (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri  otobüs durağında simit satan Suriyeli çocuğun tezgahına el koydu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, otobüs durağında simit satan Suriyeli çocuğun tezgahına el koydu.

Kaldırımın üzerinden alınan tezgah, zabıta aracına konularak götürüldü.Durum karşısında şaşkına dönen Muhammet İsimli Suriyeli çocuk, “İki kardeşim var. Hırsızlık yapmıyorum, çalışıyorum ki ekmek parası çıksın ama şimdi zabıta geldi aldı. Elli lira zarar ettim” dedi.

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