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Yeni İzler Bursluluk sınavını yaptı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Yeni İzler Okulları tarafından 4. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bursluluk
sınavına yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı.

SINAVDA BAŞARI GÖSTEREN 40 ÖĞRENCİYE BURS İMKANI SAĞLANACAK.

Yeni İzler Okulları Cumartesi günü düzenlemiş olduğu bursluluk sınavına yaklaşık olarak 2 bin 500 kişi katıldı. 4,5,6 ve 7 sınıflara yönelik yapılan sınav 2 oturumda gerçekleşti.

Öğrencilerin yoğun alaka gösterdiği sınav boyunca veliler okulu gezme fırsatı’da buldular ve yapılan sınavdan oldukça memnun kaldılar. Yeni İzler Okulları Toplamda 40 öğrenciye değişen oranlarda burs imkanı verilecek.

Sınav sonuçları en geç 1 hafta içerisinde velilere kısa mesaj olarak iletilecek.

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