ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın en önemli Kentsel Dönüşüm alanlarından birisi olan Eski Sanayi Sitesi’nin 1. Etap 1. Bölümü olan Eski Hal Pazarında inşaat çalışmaları hız kazandı. Proje tamamlandığında Şanlıurfa’ya yeni bir görünüm kazandıracak.

Eski Sanayi Sitesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir ile TOKİ arasında yapılan protokol dahilinde, daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Hal Pazarının bulunduğu alanda 333 adet bağımsız yapı istimlak edilip yıkımının ardından alanın TOKİ’ye devri gerçekleştirilmişti.

Bölgenin kaderini değiştiriyor

Şanlıurfa’da gelişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek adına Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, projenin devamını oluşturan Eski Sanayi Sitesinde istimlak, kamulaştırma ve yıkım çalışmaları ise mülk sahipleriyle yapılan mutabakatlar neticesinde bölgenin kaderini değiştiriyor.

2017 sonunda bitirilecek

Geliştirilen vaziyet planına göre bölgede geniş kapsamlı modern yapılaşma çalışmasına başlanan Eski Sanayi Sitesi Projesi’nin 1.Etap 1.Bölümünde (Eski hal Pazarında) 6 İşyeri, 88 Ofis, 463 Ticari Dükkan ve Kapalı Otopark yapılacak.30 Mart’ta 2015’te startı verilen projenin inşaat çalışmaları ise tam gaz sürüyor. Çalışmaların 2017 yılının sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Toplam bin 19 hak sahibi bulunan proje tamamlandığında Şanlıurfa’ya yeni bir görünüm kazandıracak.