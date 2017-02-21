ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Göztepe maçı sonrası yaşanan hakem hataları ile ilgili açıklama yaptı.Bağıban,Şanlıurfaspor’a karşı yapılan önemli hakem hatalarının tüm kenti üzdüğünü ifade etti.

Başkan İsmail Bağıban, Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük, Basın sözcüsü Şeyhmus Göçmez, Futbol şube sorumlusu yardımcısı Mehmet Büyükfırat ve transfer komitesinden sorumlu yönetici İbrahim Demirkan’ın katıldığı açıklamada Başkan Bağıban son haftalarda Şanlıurfaspor aleyhine yaşanan hakem hatalarına değindi.Bağıban, Şanlıurfa’nın terörden arındırılmış çok misafirperver bir şehir olduğunu belirtirken, Şanlıurfaspor’a karşı yapılan önemli hakem hatalarının tüm kenti üzdüğünü ifade etti.Başkan Bağıban açıklamasında, “Göztepe maçında gerçekten haksızlığa uğradık. Aleyhimize verilen Penaltı’nın penaltı ile ilgisinin bulunmadığını düşünüyoruz. Futbolcumuza gösterine kırmızı kartın yine haksız olduğunu herkes gördü. Biz kendimiz kronometre tuttuk ve verilen 6 dakikalık uzatmanın da yanlış olduğunu biliyoruz” dedi..

Hakem bizim teknik direktörü gördü

Başkan Bağıban, rakip teknik direktörünün de atılması gerektiğini belirtirken, “Rakip teknik direktörünün hareketlerini görmeyen hakem bizim teknik direktörümüzün hareketlerini gördü ve kendisini tribüne gönderdi. Bununda yanlış olduğunu düşünüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonucun değişmesinden en önemli etkeninde hocamızın tribüne gönderilmesi olduğunu biliyoruz. Rakibin çok sert oynamasına hakem göz yumdu. Biz ev sahibi miyiz rakipmiyiz bir anlam veremedik. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının bizi derinden üzdüğünü özellikle söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hakem hataları Ümraniye maçında da oldu

Şanlıurfaspor’un ikinci yarının ilk maçı olan Ümraniyespor maçında da haksızlığa uğradığını ifade eden Bağıban, “Güneydoğunun tek takımı olan Şanlıurfaspor’a yapılan bu önemli hatalar bizlerin son derece moralini bozuyor. Gençleri spora teşvik ederken, böyle sıkıntıların yaşanması bizleri üzmektedir. Yönetim kurulu olarak maç gününden bu yana çok değerlendirmelerde bulunduk. Bölgemize gelen hakemlerden özellikle ricamız daha duyarlı olmalarıdır” dedi.

Biz sonucu bahane etmiyoruz

Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, futbolda her türlü sonucun olabileceğine dikkat çekerken, “Biz son dakikalarda yediğimiz golleri bahane etmiyoruz. Son dakikalarda çok sayıda golde olabilir, bizim derdimiz hakemlerin yapmış olduğu bariz hatalardır. Bu hataların sonucunda puan kaybettik. Tüm camia bu durumdan etkilendi ve bizi perişan hale getirdi” diye konuştu.

Biz misafirperver bir şehiriz

Şanlıurfa’nın çok misafirperver bir kent olduğunu dile getiren Bağıban, “Şanlıurfa’ya gelen herkese bir aile gibi davranan bir kentiz. Onlarla beraber oturan kalkan insanlardan oluşmaktayız. Bize yapılan saha içindeki yanlışlarında hesabını soracağız ve hakkımızı arayacağız. Gereken mercilerle gerekli görüşmelerimizi yapacağız. Biz futbolcu sahada izlemek istiyoruz. Biz maç izlemek istiyoruz. Amacımız kimseyle kavga etmek değil” dedi.