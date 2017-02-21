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Şanlıurfa’da yeni doğan bebeğe bunu yaptılar

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da vicdansızlığın böylesi…Kentte faaliyet gösteren Meydan Hastanesinde dünyaya yeni gelen bir bebek hasta bezine sarılıp, başına da bebek bezi takılarak ailesine teslim edildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre Şanlıurfa’da faaliye gösteren Özel Meydana Hastanesinde yeni doğan kız bebeği sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapıldıktan sonra hasta bezine sarıldı.Başına ise bebek bezi takan hemşireler yeni doğan kız bebeğini bu şekilde ailesine teslim etti.

Bebeği ilk kez gören aile ise görüntü karşısında adeta şoke oldu.Bebeğin hasta bezine sarılmasına tepki gösteren aile daha sonra hastaneden şikayetçi oldu.

meydan-hastanesinde-saglik-skandali-486

 

 

 

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