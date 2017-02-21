ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Valiliği, uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip harp silahı görünümündeki yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınmasını ‘Olağanüstü Hal’ çerçevesinde yasakladı.

Ülke genelinde terör olaylarına karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Şanlıurfa’da da bazı tedbirlerin alınması bağlamında “Yivsiz tüfeklerin kullanımının ve taşınmasının Olağanüstü Hal uygulaması devamı süresince yasaklanması ve kısıtlanması” yönünde Valilik kararıyla tedbir alındı.2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9’uncu maddesinde öngörülen tedbirlere ek olarak ve aynı kanunun 11’inci maddesinin (i) bendine istinaden alınan Valilik kararında: “22.02.2017 tarihinden itibaren ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması Olağanüstü Hal uygulaması devamı süresince yasaklanması kararı alınmıştır” denildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan karar 22 Şubat 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.