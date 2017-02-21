ŞANLIURFA RUHA AJANS) Adana merkezli olarak 10 ilde kontör dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Şanlıurfa’da 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığı belirledi.Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlıları 10 ilde adım adım takip etti.

“750 polisle 100 adrese baskın”

Polis yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon kararı aldı. Adana merkezli 10 ilde aralarında özel harekatında olduğu 750 polisle düzenlenen operasyonda 100 adreste arama yapıldı.Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Öte yandan çetenin 30 ilde kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ya da yapmaya çalıştığı belirlendi.