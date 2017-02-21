ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da yapılan denetimlerde korsan olarak tabir edilen ve çalışma karnesi olmayan servisler ve araç sürücüleri hakkında yasal işlem başlattı.

Okul servislerine yönelik denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korsan servislere geçit vermiyor. Şehrin farklı noktalarında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte uygulama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı birimler, araçlarda emniyet kemeri, çalışma karnesi, cam filmler, yeterlilik belgesi ve uyarıcı levhalar konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ‘S’ plakasına sahip olmadığı halde öğrenci taşımacılığı yapan araçlar tespit edilerek Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde trafikten men edildi. Araç sürücülerine yasal işlemlerin de başlatıldığı denetimler, şehrin farklı noktalarında devam etti.