ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda kitap fuarı açıldı. Daha önce de açılan fuarın, 3 gün süreceği bildirildi.

Kitap fuarına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdülkerim Yavuz, Mehmet Ercan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Çelik ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdür H. Murat Yanmaz katıldı. Fuarda öğrencilerle kitap ve okuma üzerine söyleşide bulunuldu. Okul Müdürü Mustafa Kahyaoğlu,”Tarihi neredeyse basılı kitapların tarihi kadar eski olan kitap fuarında bir nebze de olsa öğrencilerimizin kitaplara olan sevgisine ve sevdasına merhem olmayı amaçlıyoruz.”dedi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

“Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır” diyen Kahyaoğlu, şunları kaydetti:”Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün “Dost Kitaplar Dost Öğrenciler Kitap Okuma Etkinliği” kapsamında bu kitap fuarı etkinliği düzenlendik.”