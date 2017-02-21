ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Bamyasuyu Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinleri, Dönemin belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya tepkili…

25 metre yol projesi kapsamında 28 evin istimlak için beklediğini belirten mahalle sakinleri, projenin iptal edilmesinden sonra dönemin Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ateş püskürdü. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahmet Eşref Fakibaba dünyanın en büyük kötülüğünü bamyasuyu mahallesine yaptın. 25 metre yol için proje çizdin.İki evi istimlak ettin sonra ibrahim Güllüoğlu’na devrettin. İbrahim Güllüoğlu’da projeyi rafa kaldırdı. şimdi 28 ev öyle duruyor. inşaat için müsaade de yok.Satmaya kalksan yol geçecek diye almıyor. Şimdi top Nihat Çiftç’de bakalım ne olacak? Sayın Fakıbaba Vakıflara verdiğin arsaları satsaydın bu 28 evi on defa istimlak etmiştin. Öbür dünyada iki elimiz yakanda olacak. Fakıbaba sana hakkımızı helal etmiyoruz. Sana inanmıyoruz ve güvenmiyoruz. Allah büyük gün ola harman ola” ifadelerini kullandı.