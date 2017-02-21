ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapımına devam edilen çelik köprülerde incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Karaköprü ile Haliliye’yi birbirine bağlayacak çelik köprülerin yapımı hızla sürüyor. 25 ve 36 metre genişliğinde yapımı devam eden çelik köprülerde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, köprülerin yapımı ile ulaşımın da rahatlayacağını söyledi.

Yüklenici firma yetkililerinden fiziki gerçekleşme hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, ” “Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tüm ekipleri ile birlikte çalışma alanlarında uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa adına önemli projeler arasında yer alan Çelik köprülerimiz, Karşıyaka mahallemizi, Dağ eteği bölgesine, Karaköprü ilçesiyle Haliliye ilçesi arasındaki bağlantıları sağlayacaktır. Birinci Çelik köprümüz bitmek üzere ve sadece asfaltlama çalışması kaldı. İkinci çelik köprüde ise çelik materyallerin döşenmesi başlanacak daha sonra ise karşı taraf ile bağlantısı sağlanmış olacak. Dağ eteği bölgesi şehir merkezine yakın olmasına rağmen gelişemedi, şehirleşemedi çünkü karşıdan karşıya bağlantı sağlayacak bir proje üretilemedi. Yapılan bu çelik köprüler ile gerek GAP Vadisi güzelliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte yepyeni bir Şanlıurfa karşı tarafta inşa edilecek. Bunu gerçekleştirecek kadro Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosudur” dedi.

“Şanlıurfa’ya vizyonel projeler kazandırılıyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonel yaklaşımı ile Şanlıurfa’ya yeni projeler kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, “Arkadaşlarımız bu projelerin şehrimize getireceği vizyonu bildikleri için son sürat şekilde çalışmaları yürütüyorlar. Çelik Köprülerin yapımında sona doğru gelinmesiyle birlikte çelik köprülerin çevre yollarına bağlanması için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni yollar yapılıyor. Şanlıurfa gelişecek, gelişiyor, gelişmeyi hakkediyor. Şanlıurfa GAP’ın başkenti. Yeni Şanlıurfa hem Dağ Eteği bölgesinde, hem de Maşuk bölgesinde kurulacak. Önemli olan kurulacak yeni Şanlıurfa’nın yol ağları ile birbirine bağlamak bunu gerçekleştirdiğimiz an Şanlıurfa’nın merkeze sıkışmış olan anlayışını yeni Şanlıurfa ile yıkmak istiyoruz. Planlamalar tamamıyla yapılmış durumda. Yapılan tüm çalışmalar, iş programı çerçevesinde işleniyor. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’ diye konuştu.