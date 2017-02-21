ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Kansız Bademcik ameliyatı(termal welding tonsillektomi)ve kansız,ağrız geniz eti ameliyatı(koblasyon adenoidektomi)operasyonları Özel Şanmed Hastanesinde yapılmaya başladı.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Op.Dr.Necmi Şenay, en yeni teknik olarak Termal welding yöntemi ile ısı kullanılarak kansız,ağrısız;tonsillektomi( bademcik alma) ameliyatları gerçekleştiğini,bu yöntem sayesinde hastaların korktukları kanama riskinin ortadan kalktığını,hastaların aynı gün taburcu olabildiğini söyledi.

Şenay,yine bu yöntem kullanılarak gerçekleştirilen geniz eti ameliyatların da kanama ve ağrının olmadığını hastalığın tekrar nüks etme olasılığının ortadan kalktığını,geniz etinin sebep olduğu sürekli ağızdan nefes alma,horlama,uyku apnesi gibi rahatsızlıkların bu yöntem ile aynı gün ortadan kalktığını,bu operasyon ile hastaları çok kısa sürede ağızdan beslenmeye başladığını aktardı. Dr. Şenay, bu yöntem de herhangi bir kesi olmadığından özellikle çocuk hastaların çok rahat ettiğini ,operasyon süresinin kısalması ile hastaların konforlu ve rahat kavuştuğunu sözlerine ekledi.