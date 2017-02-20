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Zincirleme Trafik Kazası:1 Ölü,4 yaralı

                       

 

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,4 kişi yaralandı.

Ruha Ajans’ın edindiği bilgilere göre,Şanlıurfa-Mardin karayolunun Viranşehir’e 30 .Kilometrede meydana gelen zincirleme trafik kazasında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.Saat.19.25 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 Tır ile bir Kamyonun karıştığı öğrenildi.

Sürücülerin haber vermesi üzerine  olay yerine Ambulanslar  sevk edildi. 112  Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kaza nedeniyle, Şanlıurfa-Mardin karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yolun açılması ile birlikte yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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