ŞANLIRFA (RUHAAJANS) Şanlıurfa’da yıllardır iki mahalle arasında kalan Birikethane’nin gürültüsü vatandaşları çileden çıkardı. Mahallesi sakinleri belediye yetkililerinin bir an önce siteyi kent dışına taşıyarak çözüm bulmasını istedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde yıllardır iki mahalle arasında kalan Birikethane, ses ve hava kirliliğine neden oluyor… Binlerce haneden oluşan bölgede sağlık ocağı, okul, cami ve meslek edindirme kursu binasının yanı başında olan sitede kum ve çimentoyla briket üretimi yapılıyor. Hastaların uyuyamadığı, öğrencilerin ders çalışamadığı, kursiyerlerin rahatsız olduğu aşırı gürültü bir türlü engellenemiyor.

ARTIK BUNALIMA GİRDİK

Yıllardır devam eden aşırı gürültü nedeniyle bunalıma girdiklerini belirten Süleymaniye Mahallesi sakinleri belediye yetkililerinin bir an önce siteyi kent dışına taşıyarak çözüm bulmasını istedi. Defalarca yetkililerle görüştüklerini belirten vatandaşlar, sonuç alamamaktan şikâyetçi. Çocuklarını okula getiren öğrenci velileri ise, öğrencilerin gürültüden dolayı derslerine yoğunlaşamadıklarını belirterek, yetkililerin söz konusu brikethaneyi il dışına çıkarmasını istedi.

BELEDİYE İŞİ UZATIYOR

Biriketçiler esnafı ise,taşınmayı istediklerini ancak belediye yetkililerin işi uzattığını dile getirdi.Briketçiler sitesi esnafı, tapulu arsaları üzerinde üretim yaptıklarını, bunun yasal hakları olduğunu, belediyenin kendilerine uygun bir site yapması halinde taşınabileceklerini ifade etti.