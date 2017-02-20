ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Arttırma Programı Dernekler Eğitimi Şanlıurfa Valiliği tarafından 21 Şubat Salı günü yapılacak.

Şanlıurfa Valiliği tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilecek olan eğitim programından 350 Sivil Toplum Kuruluşu yararlanacak. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın talimatı üzerine Vali Danışmanı İbrahim Akgün tarafından düzenlenen eğitimlerde Dernekler Daire Başkanlığı uzmanları eğitim verecek. Dernekler Mevzuatı, Proje Destek Sistemi (PRODES) ve Yabancı Sivil Toplum Kuruluşları gibi önemli konularda eğitimlerin verileceği programın açılışını Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna gerçekleştirecek.