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TFF 1.Lig’de iki istifa

 

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)TFF 1. Lig’de Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar’ın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Metin Diyadin’de istifa kervanına katıldı.

TFF 1. Lig’de dün Feyyaz Uçar’ın istifasının ardından bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi teknik direktörü Metin Diyadin de istifa etti.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktör Metin Diyadin görevinden istifa etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan Metin Diyadin,takımın taze kana ihtiyacı olduğunu,kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

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