ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için seçmen listeleri Şanlıurfa’da muhtarlıklarda askıya çıktı. Demircik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçi,seçmenlerin 16 Nisan’da yapılacak referandumda oy kullanabilmesi için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili seçim takvimi gereğince seçmen listeleri Şanlıurfa’da muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler askıdan 26 Şubat’ta indirilecek. Bu süre içerisinde hafta sonu da dahil olmak üzere Nüfus Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulları ve Muhtarlıklar hizmet verecek. Seçmenlerin muhtarlıklarda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Listeler askıdan inene kadar farklı adreste oy kullanmak isteyenler, oy kullanmak istedikleri illere kayıt yaptırırlarsa o seçim bölgesinde oy kullanabilecek.

Öğrenciler ve farklı illerde bulunanlar nasıl oy kullanacak?

Öğrenciler ve farklı illerde geçici ikamet edenler de bulundukları illerde oy kullanabilecek.Öğrenciler okudukları illerde, yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair ıslak imzalı belge ve üniversiteden de o okulun öğrencisi olduklarına dair ıslak imzalı belge alıp ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek. Öğrenci kirada oturuyorsa kira sözleşmesiyle muhtarlığa başvurup ikamet belgesi veya kendi üzerine kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüğünü başvuracak. Öğrenci, herhangi bir sebepten dolayı geçici olarak bir tanıdığında ikamet ediyorsa evinde kaldığı kişiyi alıp ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak. Ayrıca kayıtlar https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ adresinden de kontrol edilebilecek.

Vatandaşlara uyarı

Listede adı olmayanların 26 Şubat’a kadar nüfus müdürlüklerine ya da muhtarlıklara başvurması gerektiğini belirten Demircik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçi, “Seçmen listeleri 18 Şubat’tan itibaren muhtarlıklarımızda askıya çıktı. 26 Şubat’ta ise indirilecek. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız isimlerini listede kontrol etsinler. İsimleri yoksa muhtarlık ya da nüfus müdürlüklerine müracaat etsinler. Listeleri teslim almaya başladık diğer muhtar arkadaşlarımız listeleri ilçe seçim kurulundan teslim alacaklar” dedi.

Demircik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçi,(fotografta) seçmenlerin 16 Nisan’da yapılacak referandumda oy kullanabilmesi için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.