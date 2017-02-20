ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de mücadele eden temsilcimiz Şanlıurfaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Kendi sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Şanlıurfaspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.Son olarak ligin 16. haftasında sahasında Manisaspor’u 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.Manisaspor müsabakasının ardından sırasıyla Elazığspor,Eskişehir ve Göztepe ile berabere kalan ceylanlar, deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0,Giresunspor’a ise 3-1 mağlup oldu.