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Spor

Şanlıurfaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de mücadele eden temsilcimiz Şanlıurfaspor’un galibiyet hasreti  5 maça çıktı.

Kendi sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan  Şanlıurfaspor galibiyet hasretini  5 maça çıkardı.Son olarak ligin 16. haftasında sahasında Manisaspor’u 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.Manisaspor müsabakasının ardından sırasıyla Elazığspor,Eskişehir ve Göztepe ile berabere kalan ceylanlar, deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0,Giresunspor’a ise 3-1 mağlup oldu.

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