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Spor

Şanlıurfaspor play-off yolunda yara aldı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Kendi sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Şanlıurfaspor, play-off yolunda ağır yara aldı.

Geçen hafta Giresunspor’â 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor, bu hafta karşılaştığı Göztepe karşısında 2 puan kaybetti. Şanlıurfa GAP Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 33’te Batuhan Artarslan, 58’de Artun Akçakın kaydettiği gollerle Göztepe karşısında 2-0 öne geçti. Konuk ekip ise 90. dakikalarda Umut Nayır’ın ayağından bulduğu 2 golle skoru 2-2’ye getirdi. Maç bu sonuçla biterken, ceylanlar, kritik maçta 2 puan kaybederek, play-off yolunda büyük yara aldı.Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 23’e, İzmir temsilcisi ise Göztepe ise 37’ye yükseltti.

2 puan bırakmak insanın canını yakıyor

Şanlıurfaspor’da antrenör Serkan Demir, son dakikalarda yedikleri gollerle 2 puan bırakmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir, galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:”Karşılaşmaların 90 dakikada bitmediğini, yeniden gördük. Son dakikaya 2-0 önde girdiğimiz maçta 2 tane gol yemek ve 2 puan bırakmak insanın canını yakıyor. Bu maç daha çok tecrübe sahibi olmamız gerektiğini gösterdi. Hatalarımız oldu üzüntülüyüz ama oturup sızlanmanın anlamı yok. Artık önümüzdeki Bandırmaspor maçına konsantre olmamız lazım.”

 

 

 

 

 

 

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