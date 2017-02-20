ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da polisin uzun süredir takip ettiği uyuşturucu çetesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Norkotik Şube ekipleri, kentte uzun zamandır takip ettiği uyuşturucu çetesinin Suruç’a yüklü miktarda esrar maddesinin getirileceğini öğrendi.Bunun üzerine operasyon yapan polis ekipleri, durdurduğu bir araçta 86 kilo esrar maddesi ele geçirdi.Operasyonda Mehmet Y ,Yusuf B, ve Mehmet Ö isimli 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.