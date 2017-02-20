ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HRÜ Gençlik Kulüpleri Platformu Sözcüsü İsmail Yaşar, “Başörtülü kardeşlerimizin okula girmesine Hayır diyenlere, biz anayasa referandumuna evet diyerek yanıt vereceğiz” dedi.

HRÜ Gençlik Kulüpleri Platformu üyeleri 16 Nisan’da yapılacak olan referandumla ilgili basın açıklaması yaptı.Platformu Sözcüsü İsmail Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 17 Şubatta Viranşehir’de meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ülkenin zor ve dar bir boğazdan geçtiğini belirten Yaşar, “Dış mihrakların tetikçiliğini yapan bizden gibi görünüp ülkenin altını oyan ve millete kastetme gayesindeki tüm yapıların rüyasını kabusa çeviren 15 Temmuz direnişi Türkiye’de artık darbelere geçit verilmeyeceğinin bir sembolü oldu. Bu durum; ülkede bazı yapısal reformların yapılması ve düzenlemelere gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun adı “devletin yeniden yapılandırılması”dır. Bu süreç içerisinde, geçişin sancılı olacağı da açıktır. Bir tarafta, işgal tehdidi bir yanda yeni bir doğumun sancıları. Her ikisi de bizleri ve aziz milletimizi yoracak ve fakat fazla çalışma ve çaba ile aşılacak durumlar olduğuna biz gençler inanmaktayız. 15 Temmuz sürecinde, millete Hayır diyenlere inat biz gençler evet diyerek haykıracağız. Bize güvenerek, seçilme yaşını 18’e çeken iradenin yanında olacağız. Başörtülü kardeşlerimizin okula girmesine hayır diyenlere, biz anayasa referandumuna evet diyerek yanıt vereceğiz” dedi.

Bu bir siyasi tercih değil, bir kader ve yol seçimidir

HRÜ Gençlik Kulüpleri Platformu Sözcüsü İsmail Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkedeki çok başlılık isteyenlerin temel gayesinin bu milleti değil, kendi çıkarlarını korumak olduğu açıktır. Vesayet makamları oluşturarak, milleti hiçe sayanlara cevabımız; bize güvenen milli iradenin yanında olmaktır. Bunun için evet diyeceğiz. Millet ile gönül nikahı kıyan milli iradenin yanında olmak; bu genç kardeşleriniz için bir vazifedir. Bu bir siyasi tercih değil, bir kader ve yol seçimidir. Milletin kaderinin, bir güneş gibi doğması, gençler olarak bizim mücadelemizden geçmektedir. Gençlerin önünü açan bu referandum’a evet dediğimizi, öğrenci kardeşlerimizle beraber kamuoyu ile paylaşmak istedik. Gençlerin bu değişikliklerin arkasında olduğunu bildirmek için bir araya geldik. Gençlik Kulüpleri Platformu olarak kamuoyuna arz ederiz. “