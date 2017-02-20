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Akçakaleli çiftçiler arazi sorununu Ankara’ya taşıdı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 40 yıldır ekip biçtikleri arazilerinin başka kişilere tapu edildiğini iddia eden 40 kişilik çiftçi grubu  Tarım Bakanı Faruk Çelik ile görüşmek için  Ankara’ya gitti.

Akçakale’de 40 yıldır ekip biçtikleri arazilerinin başka kişilere tapu edildiğini iddia eden ve elektriklerinin DEDAŞ tarafından kesildiğini iddia eden 40 kişilik grup sorunlarını Tarım Bakanı Faruk Çelik’e iletmek üzerine Ankara’ya gitti.

Grup adına Ruha Ajans’a  açıklama yapan Mehmet Yıldırım, ”Bizim Akçakale’de 40 yıldır ekip biçtiğimiz 250 Bin dönüm arazi bizden habersiz başka köylülerin üzerine tapu edilmiş. Bizim atadan babadan taraf ekip biçtiğimiz arazilerimizin bize verilmesini istiyoruz.DEDAŞ ise sürekli elektriğimizi kesiyor. Şuan mağdur durumdayız. Yetkilerden hiç kimse çözüm bulmuyor. Konuyu Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceğiz. Çözüm bulunana kadar mücadele edeceğiz “ dedi.

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