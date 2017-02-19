ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Yıldızlar Erkek ve Bayan Tekvando müsabakaları sona erdi.Yapılan müsabakalarda Şanlıurfalı Tekvandocular 6 madalya alarak büyük başarıya imza attılar.

Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Yıldızlar Erkek ve Bayan Tekvando müsabakalarında Şanlıurfalı sporcular 6 madalya alarak büyük başarıya imza attılar.

Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Iğdır ve Batman’dan erkeklerde 81, bayanlarda 73 olmak üzere toplam 12 ilden 154 sporcu 3 Gün süren müsabakalarda derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.Tekvando hocası İsmail Erboğa’nın sporcuları ilk günkü müsabakalarda ilk gün 4 sporcu ile 3 madalya kazanırken,ikinci gün 1 tane 1.’nci,2 tane 3.’üncü toplamda 6 madalya alarak Şanlıurfa’nın gururu oldular.

Ruha Ajansa’a Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakasını değerlendiren başarılı Tekvando hocası İsmail Erboğa şunları kaydetti:

Malatya’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) müsabakalarında ilk gün 3 madalya ikinci gün de 3 madalya alarak büyük bir başarıya imza attıklarını,Şanlıurfa’yı Malatya’da en güzel şekilde temsil ettiklerini ve alınan bu başarının düzenli çalışmanın ürünü olduğunu ve bu müsabakalarda da bunun semeresini aldıklarını belirterek emeği geçenler teşekkür etti.Erboğa,alınan bu madalyaları Viranşehir’deki hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere armağan ettiklerini,Amaçlarının Şanlıurfa’daki genç sporcu potansiyelleri değerlendirerek Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.”

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Müsabakalarında dereceye giren Şanlıurfalı sporcular Muğla’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandılar.