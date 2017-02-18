ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Viranşehir’de 2 kişinin öldüğü 17 kişininde yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili Şanlıurfa ve Mardin’de 26 kişi gözaltına alındı.

185 bin nüfuslu Viranşehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün gece saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirilmiş olayda biri çocuk, iki kişi şehit olmuştu.Patlamanın ardından Şanlıurfa Emniyeti, 26 kişiyi gözaltına alındı.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir’de terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyla ilgili olarak, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin Şanlıurfa ve Mardin’in Derik İlçesi’nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığını açıkladı.