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Tatlıses: “Sebep olanlara lanet olsun”

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Viranşehir’de meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Şarkıcı  İbrahim Tatlıses memleketinde meydana gelen bu acı olay sonrası, üzüntüsünü  Instagram’dan dile getirdi.Tatlıses, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, “Memleketim  Şanlıurfa’mda,  Viranşehir’de meydana gelen patlamayı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 3 yaşında masum bir çocuğun ölmesine sebep olanlara lanet olsun!!! Memleketime sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim… Allah ülkemizi korusun, bu acılar artık yaşanmasın” ifadelerini kullandı.

İşte  İbrahim Tatlıses’in o paylaşımı:

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