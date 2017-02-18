ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün gece savcılar ve hakimler lojmanına yapılan hain terör saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi,34 kişi yaralandı. Spor dünyası ise bu saldırıya sessiz kalmadı. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

FENERBAHÇE

Hain terör saldırısını lanetliyoruz

Bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Savcılar Sitesi’ne bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda 15 vatandaşımızın yaralandığını ve 3 yaşında minik bir yavrumuzun ne yazık ki hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybeden minik yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY

İnsanlığın bittiği nokta!

Şanlıurfa Viranşehir’de gerçekleşen insanlık ve medeniyetten nasibini almamış hain terör saldırısında henüz 3 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini içimiz yanarak öğrenmiş bulunuyoruz.Kendi amaçsız ve mesnetsiz kavgalarına dünyaya umut ve mutlulukla bakan bebek sayılabilecek günahsız yavruyu alet eden bu vicdansızlığı lanetliyoruz.İnsanlığın bittiği bu saldırıda hayatını kaybeden yavrumuza Allah’tan rahmet acılı ailesine ve tüm milletimize başsağlığı dileriz. Yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları en büyük dileğimizdir.

BEŞİKTAŞ

Alçak terör saldırısını lanetliyoruz

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcıların lojmanlarının yakınında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında, minik bir yavrumuzun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Hain ve alçak terör saldırısını düzenleyen ve planlayanların, minik bir yavrumuzu hayattan koparacak kadar insanlık dışı halleri ve zavallılıkları bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Minik yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

TRABZONSPOR

Daha 10 yaşındaydı!

Şanlıurfa Viranşehir’de adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların yakınında gerçekleşen hain terör saldırısında 10 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün yurttaşlarımızı ayrım gözetmeksizin hedef seçen terör örgütlerinin, ülkemizin birliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yürüttükleri bu hain saldırıları şiddetle lanetliyoruz.Alçak saldırıda yaşamını yitiren yavrumuza Yüce Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

OSMANLISPOR:

Terörü lanetliyoruz

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki hakim, savcı, zabıt katipleri ve emniyet mensuplarının oturduğu lojmanların yakınında düzenlenen hain terör saldırısında iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve yaralı vatandaşlarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.