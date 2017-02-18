ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği (ŞİHADER) Başkanı Ömer Dodanlı, Viranşehir’de meydana gelen saldırıyı kınadı.

Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği (ŞİHADER) Başkanı Ömer Dodanlı, yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçemizde bulunan Savcılar Sitesi’ne bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda 15 vatandaşımızın yaralandığını ve 3 yaşında minik bir yavrumuzun ne yazık ki hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Terörün,terör örgütlerinin ve teröristlerin rengi, dili, vatanı, dini, mezhebi, ideolojisi, hedefi ne olursa olsun teröre karşı birlik olmalıyız.Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybeden minik yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.