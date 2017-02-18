TFF 1.Lig’in 21. haftasında Şanlıurfaspor evinde Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi evinde konuk eden Şanlıurfaspor 2-0 önde götürdüğü maçın son dakikalarında yediği iki golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Şanlıurfa GAP Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33’te Batuhan Artarslan ve 58’de Artun Akçakın attı. Konuk ekip 90. dakikalarda Umut Nayır’ın ayağından bulduğu 2 golle karşılaşmadan bir puan almayı başardı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıkan Şanlıurfaspor puanını 23’e, İzmir temsilcisi ise Göztepe ise 37’ye yükseltti.

TRTSPOR