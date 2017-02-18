ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Viranşehir’de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dün gece Viranşehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda,biri çocuk 2 kişinin yaşamına 17 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Olayda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Artık kınamalarla yetinilecek bir dönemi çoktan geçtik. Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için bugün hepimiz şiddet karşıtlığında, barış, demokrasi, adalet ve özgürlük duyguları etrafında bir arada durmalıyız. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşabilir, ülkeyi düze çıkarabilir, barış ve huzuru sağlayabiliriz. Umutlarımızı yitirmeden, bu gidişe dur demenin ilk adımı budur. Kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz” dedi.