ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Adliye lojmanlarının yakınında meydana gelen bombalı araç saldırında yaralanan 34 kişinin isimleri belirlendi.
Tedavi altına alınan 34 yaralının isimleri şu şekilde açıklandı: Ahmet Orhan (36), Ali Ölçmek (57), Beyza Aydıner Yalçın (27), Cansu Öztaş(24), Dilan Yakıcı (27), Eda Saçıkırmızı (31), Mehmet Saçıkırmızı (57), Emine Altındağ (49), Emre Altındaş (24), Esra Sancak (11), Fatoş Yıldırım (50) Filiz Yakıcı (31), Galip Yıldırım (30), Hamza Sancak (46), Hatice İnanç (33), Hüseyin Sümer (53), İbrahim Aydoğdu (23), Leyla Konak (9), Seydi Konak (32), Şükran Konak (27), Mahir Taşçı (29), Mehmet Emin Kanar (0), Mehmet Sıddık Adanır (27), Mesut Ulumaskan (21), Serdar Ulumaskan (21), Metin Akaslan (24), Muhammet Selman Eliş (0), Musa Anter Yakıcı (24), Nezayat Yakıcı (43), Mustafa Günak (35), Sefa Başaran (23), Semra Konak (7), Zehra Ölçer (44), Zeynep Oyur (51)