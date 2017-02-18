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İşte Viranşehirdeki dehşet tablo

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırının bilançosu  gün ağarınca ortaya çıktı.Sabah çekilen fotoğraflar, dehşetin izlerini yansıtıyor.

185 bin nüfuslu  Viranşehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu  Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirilmiş olayda biri çocuk, iki kişi şehit olmuştu.

1 ton bomba kullanıldı

Bombalı araçla düzenlediği saldırının bilançosu  gün ağarınca ortaya çıktı. Sabah çekilen fotoğraflar, dehşetin izlerini yansıtıyor. Çevrede bulunan çok sayıda apartmanın harabeye, otomobillerin ise hurdaya döndüğü saldırıda 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı açıklandı.

Olay yerinde iki metrelik çukur oluşurken, çevrede bulunan bazı binalara büyük Türk bayrakları asıldı.Bölgeyi giriş çıkışlara kapatan polis ekipleri ise olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.

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