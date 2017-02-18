ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’nın duayen gazetecilerinden Ömer Faruk Ayhan’ın abisi Osman Nuri Ayhan Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat ederek hakka yürüdü.

Şanlıurfa’nın tanınmış ailelerinden Ayhan ailesinin büyüklerinden olan Osman Nuri Ayhan uzun süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

Şanlıurfa’da tanınmış gazetecilerinden olan Ömer Faruk Ayhan’ın abisi, Tarım Mühendisi Mustafa Saim Ayhan ve Süleyman Ayhan’ın babası Gazeteci İbrahim Cemil Ayhan’ın amcası Osman Nuri Ayhan bugün öğle saatlerinde Ankara’da yaşamını yitirdi.

Ayhan’ın cenazesi Pazar günü (Yarın) öğlen namazına müteakip Yusuf Paşa Camisinde kılınacak namazın ardından Bediüzzaman aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak Taziye kabulü ise Ramazan Başak Taziye evinde kabul edilecek.

RUHA AJANS olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.