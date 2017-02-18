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Başkan Ekinci’den TFF Hakkında zehir zemberek açıklamalar

 

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfaspor Fahri Başkanı Mehmet Ekinci 2-2’lik Göztepe maçının ardından Merkez Hakem Kurulunu ve TFF’yi hedef aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Futboldaki hakimiyetini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü belirten Şanlıurfaspor kulübü fahri Başkan Mehmet Ekinci futbolun birleştirici unsur olmaktan çıkarıldığını,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun bunu seyirci kaldığını ve sorumluluğunu yerine getirmediğini,sosyal medya hesabı üzerinden TFF hakkında ağır ithamlarda bulundu.
Başkan Ekinci,sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’de FETÖ’ünün izinin halen sürdüğünün altını çizen Ekinci şunları kaydetti:”FETÖ örgütü futboldaki hakimiyetini çok güçlü bir şekilde sürdürüyor.Futbol birleştirici unsur olmaktan çıkarılıyor.Federasyon seyrediyor.”

 

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