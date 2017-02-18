ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Viranşehir’de meydana gelen saldırıyı kınadı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Savcılar Sitesi’ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısında 2 kişi hayata gözlerini yumarken 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu “ağır” olan herhangi bir vatandaşımız bulunmazken çevredeki arabalar ve evler de ciddi zarar gördü.

KATİL TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUM

Başbakan Binali Yıldırım’da Viranşehir’deki terör saldırısını kınadı. Yıldırım, mesajında, “Şanlıurfa’da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır. Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU’DA KINADI

Saldırıya bir tepki’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.Kılıçdaroğlu teröre lanet ederken resmi Twitter hesabından çok sert bir mesaj yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun terörü lanetleyen sert mesajı şu şekilde: “Verdiğimiz şehitlerimizin üzüntüsü tazeyken, Urfa’da 3 yaşında evladımızı teröre kurban verdik. Teröre ve terör destekçilerine lanet olsun.”

TÜFENKCİ SALDIRIYI TWİTTER’DAN KINADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 1’i çocuk 2 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Alçak saldırıyı kınayan Bülent Tüfenkci, attığı Tweet’te “Dün gece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen ve yargı mensuplarımızı hedef alan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.